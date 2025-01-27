Ordu’nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, girdiği kümeste mahsur kalan yırtıcı kuş doğanı kurtardı.

Olay, Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesindeki kümeste mahsur kalan doğanı fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, kümesin açık olan bölümünden içeriye girerek, mahsur kalan doğanı bulunduğu yerden güvenle çıkardı.

Sağlıklı olduğu gözlenen doğan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.