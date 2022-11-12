Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ülke genelinde yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor

Ülke genelinde yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor

Olay, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden tavuk çiftliği olan alanda çalışan H.A., kümesin üzerinden demir malzeme aldığı esnada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten yere düştü. H.A.’nın yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli’nde önceden tavuk çiftliği olarak kullanılan alanda çıktığı kümesin üzerinden malzeme alırken dengesini kaybeden şahıs, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

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