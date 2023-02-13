Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşı küçük yüreği büyük ilkokul öğrencisi kumbarasını depremzedeler için bağışladı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşı küçük yüreği büyük ilkokul öğrencisi kumbarasını depremzedeler için bağışladı.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Gediz’de vatandaşlar yürütülen yardım kampanyasına desteklerini sürdürüyor.

Yardıma koşan vatandaşlar arasında yer alan ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teslim etti.

Küçük ama büyük yürekli gencin emanetini teslim alan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, duygulandıran bu büyük destek için “İşte biz küçüğüyle büyüğüyle yedisiyle yetmişiyle böyle bir milletiz. Sevgili yavrumuzun yaptığı anlamlı hareketle milletimizin sadece büyüklerinin değil, çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Tüm Gediz halkının olduğu gibi küçük kardeşimizin emaneti de emanetimizdir. Depremzedelerimize en kısa sürede ulaştıracağız. Bu anlamlı davranışı için gencimizi yetiştiren ailesine, öğretmenlerine ve kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.