Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşı küçük yüreği büyük ilkokul öğrencisi kumbarasını depremzedeler için bağışladı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşı küçük yüreği büyük ilkokul öğrencisi kumbarasını depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında bölgeye yardımlar devam ediyor.

Tavşanlı ilçesinde yardıma koşan vatandaşlar arasında yer alan ilkokul öğrencisi Erva Gündüz, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için kumbarasındaki parayı Vakıf Tavşanlı Şube görevlisine teslim etti.

Yaşı küçük ancak yüreği büyük genç kızımızdan alan Vakıf Tavşanlı şubesi başkanı Müftü Mevlüt Hakan Asan, “Sevgili yavrumuzun yaptığı anlamlı hareketle milletimizin sadece büyüklerinin değil, çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Tüm Tavşanlı halkının olduğu gibi küçük kardeşimizin emaneti de emanetimizdir. Depremzedelerimize en kısa sürede ulaştıracağız. Bu anlamlı davranışı için gencimizi yetiştiren ailesine, öğretmenlerine ve kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.