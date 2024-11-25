Antalya’da 5. Sınıf öğrencisi 2 arkadaş, kumbaralarında biriktirdikleri paraları birleştirerek tekerlekli sandalye aldılar. Harçlıkları ile aldıkları tekerlekli sandalyeyi Manavgat Devlet Hastanesi’ne teslim eden 2 arkadaşa Başhekim Dr. Mehmet Deniz, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Çağlayan Ortaokulu 5/E Sınıfı öğrencisi Azra Mina Öz ve 5/İ sınıfı öğrencisi Mustafa Öztürk, kumbaralarında biriktirdikleri paraları birleştirerek aldıkları tekerlekli sandalyeyi Manavgat Devlet Hastanesi’ne teslim etti. Tekerlekli sandalye almak için tek başlarına paralarının yetmediği için birleştirerek aldıklarını belirten 2 arkadaş, “Kendi kumbaramızı sosyal destek projesinde kullanarak yardımlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Hastaneye gelen hastaların yürüyemediği veya yavaş hareket etmesinden dolayı zorlanmasına karşı onlara destek amaçlı sandalye alarak bir kişiye değil birçok kişiye destek olabildik. Hedefimize kumbaralarımızdaki paralar tek başına yetmeyince iki arkadaş birleştirerek ulaştık” diye konuştular. Tekerlekli sandalyeyi teslim alan Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deniz, duyarlılıklarından dolayı Azra Mina Öz ile Mustafa Öztürk’e ve ailelerine hastalar adına teşekkür etti.