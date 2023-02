Aydın’da Alparslan ve Alperen Can isimli kardeşler harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarında bulunan 2 bin 65 TL’yi depremzedeler için bağışladı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen kimi Adıyamanlı afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına gelerek ikamet etmeye başladı.

"Örnek duyarlılık örneği gösterdiler"

Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Alparslan ve Alperen Can isimli kardeşler kumbaraları ile birlikte Efeler İlçe Müftülüğü’nün yolunu tuttu. Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz’ı makamında ziyaret eden Can kardeşler kumbaralarını burada açarak içerisinden çıkan 2 bin 65 TL’yi müftü Yorulmaz’a makbuz karşılığı teslim etti. İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz Can kardeşlere duyarlı davranışlarından davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu derece duyarlı ve örnek davranış gösteren evlatlarımıza teşekkür ediyor, kendilerini yetiştiren ailesini de yürekten kutluyorum" dedi.