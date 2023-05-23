Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Kur’an kursu öğrencileri, kumbaralarına topladıkları paraları Yeşilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşaatına bağışladılar.

Akpınar 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, öğreticileri Tuba Şatır’ın riayesitinde, Yeşilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşaatı için yardım kampanyası başlattı. Kursta bulunan kumbarada para biriktiren minik öğrenciler, bunu Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez’e teslim ettiler. Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, minik öğrencilerin bu duyarlı davranışlarından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bütün öğrencilere ve öğreticileri Tuba Şatır’a teşekkür etti. Ölmez, öğrencilere ikramda bulundu.