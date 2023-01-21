Siirt’te yaşayan Muhammed ve Elissa Çakır kardeşler, kumbarada biriktirdikleri parayı Afrika’da temiz su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyuları açmak için bağışladı.

Siirt’te yaşayan Muhammed ve Elissa Çakır kardeşler, kumbarada biriktirdikleri parayı Afrika’da temiz su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyuları açmak için bağışladı.

Siirtli Çakır kardeşler birikimlerini başvurdukları sivil toplum kuruluşu temsilcisi Mesut Karanfil’e, Afrika’da temiz su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyusu açtırtmak için bağışladı. Minik kardeşlerden örnek davranışı kabul eden Mesut Karanfil; "Minik kardeşler zor durumda olan Afrika’daki insanlar için kendi kumbaralarından biriktirmiş oldukları parayı kuyu açtırmak için derneğimize teslim etti. Bu güzel hareketlerinden dolayı kendilerini ve ailelerini tebrik ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Her iyilik bir sadakadır" dedi.