Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde depremzedelere gönderilmek üzere uyku tulumu dikimi yapıldı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde depremzedelere gönderilmek üzere uyku tulumu dikimi yapıldı.

Şu ana kadar onlarca tır yardım malzemesi ile odun ve yakacak malzemesinin gönderildiği Bilecik’te depremzedeler için güzel çalışmalar devam ediyor.Kumaşları Bilecik Belediyesi tarafından karşılanan ve yapımını Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı görevlilerin yaptığı uyku tulumları depremzedelere gönderildi.

"Amacımız depremzedelerin soğuktan korunmalarını sağlamaktır’’

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Giyim Üretim Usta Öğreticisi Seyide Şilit gerçekleştirilen çalışma hakkında verdiği bilgide, Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde güzel ve anlamlı bir çalışma yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

‘’Kumaşları Bilecik Belediyesi tarafından karşılanan uyku tulumlarını, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlileri olarak bizler de dikimini gerçekleştirdik. Amacımız oradaki depremzedelerin soğuktan korunmalarını sağlamaktır. Umuyorum ki milletimiz bir daha böyle bir acı yaşamasın. Bu çalışmada emeği geçen bütün yetkili ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."