Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü tır küle döndü.

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü tır küle döndü.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan kumaş yüklü bir tırda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında tır tamamen küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.