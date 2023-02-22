İzmir’in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen kıraathaneye jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, kumar oynarken suçüstü yakalananlar, neye uğradığını şaşırdı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen kıraathaneye jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, kumar oynarken suçüstü yakalananlar, neye uğradığını şaşırdı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kumar oynayan 95 kişiyi suçüstü yakaladı. 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulanırken işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Öte yandan işletme sahibi G.A. hakkında da ’Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Neye uğradığını şaşırdılar

Öte yandan baskın anında, kumar oynarken yakalananlar, karşılarında jandarmayı görünce yüzlerini gizlemeye çalışırken o anlar kameralara böyle yansıdı.