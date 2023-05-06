İzmir’de iki farklı kumarhaneye yapılan operasyonda 152 kişi yakalanırken, mekandaki Atatürk portresinin altında gizli kapı düzeneği tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Bornova ilçesi Beşyol ve Gökdere mahallelerinde iki farklı umuma açık işletmede kumar oynatıldığı belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ve talimatıyla Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 152 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 616 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

Atatürk portresinin altından kapı çıktı

Söz konusu mekanlardan birinde ise Atatürk portresinin altına gizlenmiş bir kapı tespit edildi. Kapının kumanda ile gizli bir bölmeye açıldığı görüldü. Şüpheliler İ.A. ve A.K. hakkında ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘mühür bozma’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Aynı işletmeye daha önce de 22 kez operasyon düzenlendiği ifade edildi.