İzmir’in Bornova ilçesinde daha önce kumar oynandığı için mühürlenen bir işletmeye, jandarma ekipleri tarafından bir operasyon daha yapıldı. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 43 kişiye idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. İşletme yeniden mühürlendi.

İzmir’in Bornova ilçesinde daha önce kumar oynandığı için mühürlenen bir işletmeye, jandarma ekipleri tarafından bir operasyon daha yapıldı. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 43 kişiye idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. İşletme yeniden mühürlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde bulunan umuma açık işletmelerde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatlarıyla, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 Mart tarihinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 43 kişiye toplam 174 bin 365 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Kumardan mühürlenmişti, mührü bozup yeniden oynatmış

Öte yandan, işletmenin daha önce gerçekleştirilen başka bir kumar operasyonunda mühürlendiği, işletme sahibi Ö.T.’nin mührü bozup yeniden kumar oynattığı ortaya çıktı. Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. İşletme ise yeniden mühürlendi.