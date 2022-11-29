Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynanan yere polis baskın yaptı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynanan yere polis baskın yaptı.

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha önce kapatılan bir dernek binasında kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine derneğe baskın düzenledi. Binaya yapılan baskında B.E. ve S.D. isimli şahısların kumar oynadığı ve oturdukları masada zar ile para bulundu.

11 bin 500 TL, 100 Euro, iki adet zar, bir adet zar tahtası, iki adet zar kutusu ele geçirildi. İki şahsa toplamda 3 bin 638 TL idari para cezası uygulandı.