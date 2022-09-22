Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplamda 9 bin 90 TL para cezası kesildi.

Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplamda 9 bin 90 TL para cezası kesildi.

Eski otogarda günlerdir alınmayan moloz yığını temizlendi Eski otogarda günlerdir alınmayan moloz yığını temizlendi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. Kıraathaneye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 kişinin kumar oynadığını belirledi. Kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi K.B. ile M.S, H.Ş, T.T, A.Ö, ve A.A.’ya toplam 9 bin 90 lira para cezası kesildi.