İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde kumar - tombala oyunu önleme faaliyeti çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, çok sayıda tombala kartı, tombala makinası, çekiliş kartları ele geçirildi. Kumar - tombala oyunu oynadığı tespit edilen toplam 49 şahsa toplam 89 bin 131 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca S.Y. isimli şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu’ndan adli işlem yapıldı.

Eskişehir’de kumar operasyonu yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 49 şahsa toplam 89 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.

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