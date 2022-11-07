Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 287 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 60 bin 402 kişi sorgulanırken, aranması olan 96 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 287 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 60 bin 402 kişi sorgulanırken, aranması olan 96 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 31 Ekim ile 6 Kasım 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 287 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 60 bin 402 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir adreste fuhuş olayında 3 kişiye 3 bin 513 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye ise “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçundan adli işlem yapıldı. 4 farklı adreste kumar oynayan toplam 34 kişiye 61 bin 846 TL idari para cezası uygulanarak, 5 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Bir adreste açık alkollü içki satış belgesi bulunmaksızın alkol sunumu yaptığı tespit edilerek, idari işlem uygulandı.

96 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 96 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet bıçak, 1 adet havalı tüfek, 21 adet mermi, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet dolandırıcılık yolu ile satışı yapılan dozer ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 980 TL para, çok sayıda para yerine geçen pul, 63 adet kumar cipi ve oyun malzemeleri para ele geçirildi.