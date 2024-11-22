Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 850 TL para cezası kesildi.

Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kumar oynanmasının önlenmesine yönelik icra edilen uygulamada bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan U.B. ve C.H. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken 7 bin TL’ye de el konuldu. Şüphelilere Kabahatler Kanununun ilgili maddesince kumar oynamak suçundan ayrı ayrı 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 12 bin 850 TL para cezası kesildi.

İş yeri işletmecisi S.K. hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.