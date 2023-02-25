Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri esnasında içerisinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde 4 kumar makinesine el konuldu.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri esnasında içerisinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde 4 kumar makinesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Gölcük ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler esnasında O.B. (44) isimli şahsın işyerinde, 4 adet ‘Slot’ olarak tabir edilen kumar makinasının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsa adli işlem uygulanırken, 4 kumar makinesine ekipler tarafından el konulduğu öğrenildi.