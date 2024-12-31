Karabük’te iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü 8 kişiye toplamda 51 bin 400 TL para cezası kesildi.

Karabük’te devrilen vincin operatörü yaralandı Karabük’te devrilen vincin operatörü yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde O.K. ile H.Y. isimli şahısların iş yerlerine düzenlediği operasyonda 8 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynayan şahıslara kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda masada bulunan toplam 4 bin 200 TL’ye de el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: iha