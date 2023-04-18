Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimi esnasında 2 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Kavacık Mahallesi’nde bir işletmede yapılan kontrol ve denetim esnasında 2 şüpheli şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara kişi başı bin TL olmak üzere toplam 2 bin TL, işletme sahibine kapalı alanda sigara içilmesi sebebiyle 8 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanıldığı belirlenen iskambil kağıdı ve 110 TL nakit para muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.