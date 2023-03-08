Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde bir kulübede kumar oynandığını tespit eden jandarma ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL, ayrıca şahısların kapalı alanda sigara içmesi nedeniyle 2 bin 468 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde bir kulübede kumar oynandığını tespit eden jandarma ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL, ayrıca şahısların kapalı alanda sigara içmesi nedeniyle 2 bin 468 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde bir şahsın konakladığı kulübesini kumarhaneye çevirdiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskında kumar oynayan şahısları suçüstü yakalayan jandarma ekipleri 4 şahsa 16 bin 220 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca şahıslara kapalı alanda sigara içmeleri nedeniyle toplam 2 bin 468 TL idari para cezası uygulandı.