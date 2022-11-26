Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde umuma açık iş yerlerinde düzenlenen denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye 36 bin 380 lira para idari para cezası uygulandı. 3 iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde umuma açık iş yerlerinde düzenlenen denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye 36 bin 380 lira para idari para cezası uygulandı. 3 iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Ekipler, ilçe genelinde yapılan denetimlerde, 3 ayrı iş yerinde 20 kişinin kumar oynadığını tespit etti. İş yeri sahipleri U.K., K.A. ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem başlatıldı. İş yerlerinde kumar oynayan 20 şahsa ise Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi uyarınca bin 819 TL olmak üzere toplam 36 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.