İşletmeci olarak yakalanan Ş.Y. isimli şahsa, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Temin Etmek’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde tespit edilen bir adrese kumar operasyonu düzenlendi. Çalışmalar neticesinde çok sayıda tombala kartı ele geçirilirken, 51 şahsa kumar oynamaktan 202 bin 750 lira idari para yaptırım cezası uygulandı.

Yakacaklarını depremzedeler ile paylaştılar

Yakacaklarını depremzedeler ile paylaştılar

Eskişehir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda yakalanan 51 kişiye 202 bin lira idari para cezası uygulandı.

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