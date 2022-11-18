Eskişehir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar önleme faaliyetleri çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Tepebaşı İlçesi’nde kumar oynandığı tespit edilen bir işyerine baskın yapıldı. İşyerinde kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa, toplam 5 bin 457 TL idari para cezası uygulandı.

İşletmeci M.D.’ye ise ‘Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Temin Etmek’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.