Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Kumalar Spor play-off karşılaşmasında 4 maçı da kazanarak Süper Amatör Lige çıkmanın sevincini yaşadı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Kumalar Spor play-off karşılaşmasında 4 maçı da kazanarak Süper Amatör Lige çıkmanın sevincini yaşadı.

17 ve 20 yaşları arasında tamamı Sandıklılı olan futbolculardan oluşan Kumalar Spor futbol takımı Süper Amatöre çıktı. Geçen yıl 2. Amatör Ligi’nde şampiyon olan ve bu sene 1’inci Amatör Lig’e çıkan Kumalar Spor, 1’inci Amatör Ligde normal süreyi 16 puan ile ikinci olarak tamamladı. Ligi aynı puanla 3. tamamlayan Evciler Spor’u eleme karşılaşmasında 3-1 yenerek play-off’a kaldı. Play-Off karşılaşmalarında 4 maçı da galip gelen Kumalar Spor Süper Amatör lige çıktı.