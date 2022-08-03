Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özcan’ın kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi Karaboğaz sahili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kesiminde kuma batan aracını bulunduğu bölgeden çıkartmak isteyen 49 yaşındaki Erol Özcan kalp krizi geçirdi. Özcan’ı aracının başında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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