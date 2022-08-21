Konser nedeniyle araç yoğunluğu yaşanan İnkumu sahiline araç girişleri ise belirli sürelerle kısıtlandı.

Konserin ardından Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından şarkılarıyla binleri coşturan Uluğ’a üzerinde kum zambağı motifi bulunan yağlı boya tablosu, Bartın’a özgü tel kırma ve çiçek takdimi yapıldı.

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçı Derya Uluğ’un konser verdiği gecede binlerce kişi Uluğ’un şarkılarıyla coştu.

Bartın Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivalinde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.

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