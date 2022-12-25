Birçok önemli meslek sahibi kişilerin eğitim aldığı kum oyunu terapisi sayesinde kişinin travmaları kendini ifade etmesi ortaya çıkarılıyor. Eğitimde kişilerin travmaları tedavi edilirken, uygulamanın çocuklar ve yetişkinler üzerinde önemli katkıları olduğu uzmanlar tarafından açıklandı.

Birçok önemli meslek sahibi kişilerin eğitim aldığı kum oyunu terapisi sayesinde kişinin travmaları kendini ifade etmesi ortaya çıkarılıyor. Eğitimde kişilerin travmaları tedavi edilirken, uygulamanın çocuklar ve yetişkinler üzerinde önemli katkıları olduğu uzmanlar tarafından açıklandı.

Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’de 1582 yılında hizmete açılan tarihi Sinanpaşa Külliyesi’nde verilen kum oyunu terapisi eğitimine doktorlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, eğitimciler, sağlıkçılar, ruh sağlığı uzmanları, okul öncesi öğretmenleri ve üst düzey kurumlarda görev yapan yöneticiler katılıyor.

Sosyolog-Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan koordinatörlüğünde 9.’su Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan tarihi Sinanpaşa Külliyesi’nde düzenlenen kum oyunu terapisi eğitim programında konuşan Psikolog Melike Serpil Yanık, “Kum terapisi eğitimiyle bireylerin kişisel dünyasını anlamlandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ben bu çalışmayı çocuklar üzerinde yapıyorum. Yetişkinler üzerinde de çok çarpıcı sonuçlar elde ediliyor” dedi.

Bursa Gençlik İl Spor Müdürlüğü teftiş inceleme ve araştırma bölümünde görev yapan eğitimci Erol Dübek de, “Burada kum tepsisinde objelerle kişinin travmaları varsa kendini ifade etmesi açısından, kişiyi tanıma açısından varsa travmaları tedavisi açısından bir eğitim içerisindeyiz. Daha önceki eğitimlere nazaran ben bu eğitimde şok oldum. Çünkü burada kişinin kendini ifade etmesi açısından önemli bazen bireyler kendini ifade edemiyor. Varsa sıkıntıları bunları ifade edemiyorlar. Ama kum tepsisi insanın dünyası buraya yerleştirdiği nesneler ile bir nevi insan kendi hayatını anlatmış oluyor. Bu tepsiyi hazırlarken yaşadığı sıkıntıları bilinçaltında kendinin de fark etmediği olayları o tepsiye yerleştirmiş oluyor” diye konuştu.

Psikolog-Aile Danışmanı ve kum terapisi uygulayıcısı Sezen Cavuldak ise, “Bugün burada bizzat eğitim alan üyeler uygulamalarda bulunuyor. Eğitime uzman ruh sağlığı alanındaki uzmanlar, doktorlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, eğitimciler, sağlıkçılar, okul öncesi öğretmenleri ve üst düzey kurumlarda görev yapan yöneticiler katılıyor. Neden kum terapisi diyecek olursak çünkü kum ve su hayatın başladığı yer. Kum ve suyla oynarken biz aslında kendi dünyamızı oluşturuyoruz. Bu uygulama çocuklar ve yetişkinler üzerinde uygulanabiliyor. Kum oyunu terapisi, danışanın boşlukta kalan kısımlarını geliştiren ortaya çıkaran ve kişinin kendi gerçekleri ile temas etmesini sağlayan bir terapi sistemidir” dedi.