Gölcük’te 344 sporcunun mücadele ettiği geleneksel Kum Futbol Turnuvası, nefes kesen final müsabakalarıyla son bulurken, dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gölcük’te yaklaşık 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Çekişmeli müsabakalarla Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’ne renk katan turnuvada büyüklerde 32 takım, küçüklerde ise 12 takımda toplam 344 sporcu mücadele etti. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Kum Futbolu Turnuvası finallerinde büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Hisareyn Spor şampiyon oldu. Kupalarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden alan şampiyon takımlar, büyük sevinç yaşadı. Turnuvada büyüklerde ikinciliği Borussia Dörtyol FC, üçüncülüğü Carverspor, küçüklerde ise ikinciliği Gölcük Asarköy Spor Kulübü, üçüncülüğü Gölcük Gençlerbirliği Spor elde etti. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilirken, tribünde maçları takip eden taraftarlara ise yapılan çekişişte çeşitli hediyeler verildi.

Şampiyon takımlara kupalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada 28-30 Temmuz’da Plaj Voleybolu heyecanı var. Tüm hemşehrilerimizi, bu heyecana da ortak olmaya bekliyorum" dedi.