Konya’nın Kulu ilçesine ilçe jandarma komutanı olarak atanan Üsteğmen Osman Hasdemir görevine başladı.

Kulu İlçe Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç’ın Bitlis’in Tatvan ilçesine Garnizon Komutanlığına atanması ile boşalan Kulu ilçe Jandarma Komutanlığı görevine Diyarbakır Ergani Komando Bölük Komutanlığı görevini sürdüren Üsteğmen Osman Hasdemir atandı. Görevine başlayan Üsteğmen Osman Hasdemir, yeni görev yeri olan Kulu ilçesinde emniyet ve asayiş konularında özverili bir şekilde çalışacaklarını belirtti.