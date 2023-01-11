Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros 1. Lig Final yarışmaları 15 Ocak 2023 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Adagöl Kros Parkuru’nda gerçekleştirilecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen yarışmanın teknik toplantısı ise 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros 1. Lig Final yarışmaları 15 Ocak 2023 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Adagöl Kros Parkuru’nda gerçekleştirilecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen yarışmanın teknik toplantısı ise 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de yapılacak.

Turkcell Kulüpler Kros 1. Lig Final yarışmalarında, Büyük Erkekler kategorisinde 14 kulüp, U18 Erkekler kategorisinde 8 kulüp, Büyük Kadınlar kategorisinde 9 kulüp, U20 Kadınlar kategorisinde 8 kulüp, U18 Kadınlar kategorisinde 6 kulüp, Mix Bayrak Büyükler kategorisinde ise 2 kulüp olmak üzere toplamda 57 kulüp ve 265 sporcu mücadele edecek.

Yarışlarda, Hatay, Batman, Kırıkkale, Kayseri, Muş, Karabük, Sivas, Mersin, Balıkesir, Bursa, Nevşehir, Gaziantep, Aydın, İzmir, Trabzon, İstanbul, Siirt, Konya, Erzurum, Eskişehir olmak üzere toplam 20 ilden sporcu yer alacak. Final koşusunda U18 Kadınlar 3 km, U18 Erkekler 4 km, U20 Kadınlar 4 km, Mix Bayrak Büyükler 4*1,5 km, U20 Erkekler 6 km, Büyük Kadınlar 8 km, Büyük Erkekler 10 km mesafede yarışacaklar.

Final öncesi açıklamalarda bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Spor şehri Aydın ilimiz için gençliğe ve spora yönelik yatırımlar olsun faaliyetlerde olsun çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Aydın’da çok önemli sporcular yetişiyor ve bu başarı kürsülerinde onları görmeye devam edeceğiz. Sporcularımıza başarılı olmaları için sonuna kadar destek veriyoruz. Atletizm Federasyonu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şampiyonada sporculara başarılar diliyorum. Bu gibi projelerimizin devamı gelecektir” dedi.