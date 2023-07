Bozüyük Güneşspor Kulüp yöneticileri, destek olmak için ilçede bulunan esnafları ziyaret ediyor.

Kulübün kadın kolları ile birlikte esnafları ziyaret ettiklerini anlatan Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök, ilçeye katkı sağlayan herkese ulaşmak için gayret ettiklerini söyledi. Kök, açıklamasında; "Kadın kolları ile yaptığımız bu çalışmadaki amacınız ilçemizde Bozüyük milliyetçiliğini tamamen hayata geçirmek. İlçemizin kalkınması için hep birlikte el ele vermeliyiz. Açılan her esnaf ilçemize bir katma değer sağladığı gibi vatandaşlarımızın da çeşitlilik açısından imkan sağlamış oluyor ve ayrıca rekabet ortamı oluşturduğu için bizlerin daha uygun fiyatlarda alışveriş yapmasını sağlıyor. İlçemiz de bu şekilde nüfusuyla esnafıyla, vatandaşıyla büyümüş gelişmiş oluyor. Bizler de buraya açılan her esnafa ve ilçemize katkı sağlayan herkese ulaşmak için gayret ediyoruz. Her açıdan esnafı da ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra ilçemizin daha çok büyümesi daha çok gelişmesi için tüm halkımızla hep birlikte el ele vererek herkesin dertlerini dinleyerek ve herkesin de tanıtılması noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kulübümüzü, kadın kollarımızı tanıtmak. Açılan esnafları tanıtmanın yanı sıra, ilçemizde bulunan esnaflarımızı da ziyaret ettiğimiz dükkan ve mağazadaki halkımızın da sıkıntılarını sorunlarını dinleyerek nelerin yapılabilir nelerin yapılmaması gerektiği konuşarak aslında birbirimizi tanımış oluyoruz. Bu sebeple esnaflarımıza hayırlı olsun ziyaretlerimizi ilerleyen zamanlarda da bu şekilde devam ettireceğiz inşallah" dedi.