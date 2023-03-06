Ankara’da düzenlenen Sağlık-Sen’in 7 Olağan Genel Kurulu’nda Antalya’da uzun yıllardır sendikanın şube başkanlığını yapan Sinan Kuluöztürk, Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Ankara’da düzenlenen Sağlık-Sen’in 7 Olağan Genel Kurulu’nda Antalya’da uzun yıllardır sendikanın şube başkanlığını yapan Sinan Kuluöztürk, Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirilen Genel Kurul, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Genel Başkan Semih Durmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, başkanlık için yarıştı. Genel Başkan Adayı Mahmut Faruk Doğan’ın listesinden genel merkeze aday olan Antalya’da uzun yıllardır başarılı bir şekilde Sağlık Sen Şube Başkanlığı yapan Sinan Kuluöztürk delegelerin yüksek oyuyla Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Antalya Sağlık Senin kurucu yönetim kurulu üyeliğinden bu yana sendikanın her kademesinde görev almış, şube sekreterliği, şube başkanlığı görevinde bulunmuş son olarak da Ağustos 2022’de Antalya Sağlık Sen’in 6. Olağan Genel Kurulunda tekrar şube başkanlığına seçilmişti.

Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk; “Sağlık Sende Birlik Hareketi ile çıktığımız bu yolda görev süremiz boyunca sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve sendikanın misyonuna uygun çalışmalar yürütmek için çaba harcayacağını ifade etti. Ayrıca Yeni seçilen Sağlık-Sen Merkez yönetiminin öncelikle sağlık teşkilatımıza ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.