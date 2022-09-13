Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığına atanan Ramazan Polat görevine başladı.

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığına atanan Ramazan Polat görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca 11.08.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile mülki idareler atama listesi yayınlandı. 329 ilçe kaymakamının yerinin değişmesi sonrasında Kulu İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Ali Edip Budan, İzmir’in Dikili İlçe Kaymakamlığına atandı. Kulu kaymakamlığına ise, Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamlığı görevini yapan Ramazan Polat atandı. Görevine başlayan Kaymakam Ramazan Polat, Hükümet Konağı önünde kamu protokol üyeleri ile kurum ve kuruluşları müdür ve amirleri tarafından karşılandı.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaymakam Ramazan Polat, Kulu için iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Eninde sonunda devlet memuruyuz. Devletimiz bizleri buraya insanların yararına hizmet için gönderdi. Bardağın olumlu tarafını görmemizde fayda var. İllaki bardağın boş tarafı vardır, olumsuzları vardır ama bizim yapacağımız şey her zaman bardağın dolu tarafını görüp Kulu’ya, Kulu halkına ne yapabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Kulu’ya çalışmak için geldiğini kaydeden Kaymakam Polat, disiplinin vazgeçilmez prensiplerinden biri olduğunu aktararak, "Bu disiplini sağlarsak herkes için ben iyi olacağını düşünüyorum. Sonuçta ilçemiz büyük bir ilçe, Ankara’ya yakın bir ilçe. Konya’nın sayılı ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla herkesin bu pencereden bakması gerekiyor" diye konuştu.