Malatya’nın Kuluncak ilçesinde çiftçiler tarafından ekimleri yapılan buğdaylarda hasat sürüyor.

Kuluncak ilçesinde çiftçiler tarafından ekimi yapılan buğdaylarda hasat sürüyor. İlçe genelinde onlarca dönüm arazilerde ekimleri yapılan buğdaylar çiftçiler tarafın hasat edilirken hasadın ardından tarlada kalan saplarda hayvan yemi hazırlanmada kullanılıyor.

Hasatlara dair kısa değerlendirmelerde bulunan çiftçiler yağışlı bir hububat yılı geçirdiklerini belirterek, yağışlar sayesinde verimli bir hasat dönemi yaşadıklarını söyledi.