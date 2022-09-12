Ahi Esnafı, Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti

Ahi Esnafı, Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı’nın 12 Ağustos 2022 tarihli onayı ile Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan’ın Bingöl Karlıova Kaymakamlığına atanmasıyla, Kuluncak Kaymakamlığına Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Kaymakam Vekili Muhammed Safa Kömürcü görevlendirilmişti.

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