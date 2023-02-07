Konya’nın Kulu ilçesi Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaraları sarmak için adeta seferber olurken, deprem bölgelerine iş makinesi, jeneratör, kıyafet ve eşya yardımında bulunuldu.

Konya’nın Kulu ilçesi Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaraları sarmak için adeta seferber olurken, deprem bölgelerine iş makinesi, jeneratör, kıyafet ve eşya yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş olmak üzere çevresindeki 10 ilde meydana gelen deprem çok sayıda can kaybına neden oldu. Dün erken saatlerden itibaren tek yürek olan Kulu ilçesinde vatandaşlar düzenlenen yardım kampanyasında deprem bölgesine götürülmek üzere her türlü insani yardımların bir araya getirdi. Kulu’da bulunan İsveç-Kulu Yardımlaşma Derneği tarafından da bölgeye 10 adet jeneratör gönderildi. İlçe belediyesine ait itfaiye merkezindeki depoda ve Kırkahvesi meydanında bulunan bir işyerinde yerine getirilen yardım kolileri ve diğer ihtiyaç malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “Afet bölgesine 3 adet iş makinesi ve 3 adet damperli kamyonun sevk ediyoruz. İtfaiye kademe bölümünde bulunan depoda yardımsever vatandaşlardan gelen çeşitli yardımlarda bir araya getirilerek peyderpey olarak her türlü gerek gıda gerekse diğer araç ve gereçlerle çeşitli ev ve çeşitli giysilerden olan yardımlarında kamyonlara yükleyerek verilen adreslere teslim edilmek üzere yola çıkartılacak” dedi.