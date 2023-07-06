Konya’nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yıkılarak yerine yenisi yapılan Yunus Emre Camisi düzenlenen törenle açıldı.

Kulu ilçesi Yeni Mahalle Değirmenözü Mahalle yolunda bulunan 2022 yılında yıkılarak yerine aynı isimle bin kişinin aynı anda ibadet yapabileceği kapasitede tek minareli Yunus Emre Camisi’nin açılışı dualarla yapıldı. İnşaatını hayatını kaybeden hayırsever Mehmet Akan’ın başlattığı cami açılışına Konya İl Müftüsü Prof. Dr Ali Öge, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan yapımında emeği geçen vatandaşlar ve vatandaşlar katıldı.