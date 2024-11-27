Konya’nın Kulu ilçesinde, gece geç saatlerde başlayan sis sabah erken saatlerde etkili oldu.

Kulu’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah erken saatlerde yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi ise yer yer 25-30 metreye kadar düştü. Sabah okullarına gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler de sisle karşılaştı. Çevre mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servislerin zorluk yaşadığı öğrenildi. Ankara-Aksaray, Kırıkkale-Konya Kara yolundan seyir eden vatandaşlar ise Kulu Makas Kavşağı civarında bulunan dinlenme tesislerinde sisin kalkmasını bekledi.

Yetkililer ise sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri, takip mesafesine uymaları uyarısında bulundu.