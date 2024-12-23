Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Altılar Mahallesi’nde 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanan ancak adaylık şartları oluşmadığı için mazbatası geri alınan Adil Demir, yenilenen seçimle yeniden muhtar oldu.

Kulu’ya bağlı Altılar Mahallesi’nde 31 Mart Yerel Seçimlerinde 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini Adil Demir kazandı. Daha sonra Demir’in mazbatası adaylık şartları oluşmadığı için geri alındı. Demir’in 2005’teki cezasının infazı sonrası yasal şartların oluşması üzerine mahallede seçimler yenilendi. 450 seçmenin bulunduğu Altılar Mahallesi’nde 309 seçmen oy kullandı. 6 oy geçersiz sayılırken, 303 geçerli oyun 175’ini Adil Demir, 128’ini ise diğer aday Orhan Gezer aldı. Yeniden muhtar seçilen Adil Demir kendisini destekleyenlere teşekkür etti.