Konya’nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı, “Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz” projesi çerçevesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı, “Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz” projesi çerçevesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi.

Kulu Baran Caddesinde öğrenciler ile birlikte “Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz” projesi gerçekleşti. "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği çerçevesinde ilk olarak, yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı. Daha sonra etkinliğe katılan protokol ve öğrenciler eşliğinde yaya geçidi kullanılarak karşıya geçildi. Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ve öğrenciler yoldan geçen otomobil sürücülerine rozet, broşür ve Türk bayrakları hediye etti. Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Polat, yerleşim birimlerinde özellikle yaya önceliğini unutulmadan uygulanması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.