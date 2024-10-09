Konya’nın Kulu ilçesinde arazilerde buğday ve arpa ekimine başlandı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçe genelinde yaklaşık 500 bin dekarlık alana buğday ve 250 bin dekarlık alana da arpa ekimine başlandığını söyledi. Öztürk, “Bazı çiftçilerimiz birkaç günden bu yana 2025 yılında hasadı yapılacak olan buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Çiftçilerimizin daha kaliteli mahsul elde etmeleri için önce ekilecek olan tarımsal alanların iyi hazırlanması, ekilecek olan mevkilerdeki toprak kalitesine göre dekar başına tohum ve gübre kullanmaları daha sağlıklı olacaktır. Toprağın kaldırabileceği ayarda ekim yapılması, kaliteli tohum kullanılması da verim açısından daha iyi olacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde tarımsal alanlara hububat ekimine başlandı. Çiftçilerimizin şimdiden hayırlı, bereketli, kazasız verimler elde etmesini temenni ediyorum” dedi.