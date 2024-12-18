Konya’nın Kulu ilçesinde yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer Buluşması düzenlendi.

Kulu Gençlik Merkezinde düzenlenen Kariyer Buluşmasında; öğrencilerin kariyer planlamalarına ışık tutarken, okudukları bölümler hakkında bilgilendirme, kariyer farkındalığı oluşturma, öğrenim sürecinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, mezuniyet sonrası çalışma hayatı planlaması, stajyerlik dönemleri ile sosyal faaliyetler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Buluşmaya; Kulu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Reşat Eken, Kulu Bölge Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, Başhekim Yardımcısı Dr. Rıfat Bezirci, hastane yetkilileri ve üniversite öğrencileri katıldı.