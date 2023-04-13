Konya’nın Kulu ilçesinde Kur’an Kurslarında eğitim gören 4-6 yaş arasında çocuklar ödüllendirildi.

Kulu ilçesinde Kur’an Kurslarında eğitim gören 4-6 yaş çocuklar tekne orucu heyecanı yaşadı. Beslenme saatine kadar aç gelmeleri ve herhangi bir şey yememeleri hatırlatılan çocuklar, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız’ında katılımıyla tekne orucu açıldı. İftarını yapan çocuklara İl Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından içerisinde para bulunan zarflar dağıtıldı. Ödüllendirme ardından çocuklara oruç tutmanın faydaları anlatıldı.