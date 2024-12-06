Konya’nın Kulu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kulu’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah erken saatlerde yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi ise yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah evlerinden okullarına ve işlerine gitmek için çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Çevre mahallelerden ilçe merkezine gelen servislerin de zorluk yaşadığı öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından da şehirlerarası yolculuk yapan her türlü araç sürücülerine; dikkatli araç kullanmaları, araç takip mesafesini korumaları, sollama yapmamaları, aşırı süratten kaçınmaları uyarılarında bulunuldu.