Konya’nın Kulu ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu.

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Düden Gölü’ne giden Değirmenözü Deresinin su seviyesinin yükselmesine neden olan şiddet yağmur sonrası Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki alt geçidinde su taşkınları oluştu. Araç trafiğinin aksamasına neden olan su taşkını için bölgeye itfaiye ve KOSKİ ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından alt geçitteki sular tahliye edilerek trafik akışını tekrar sağlandı.