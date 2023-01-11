Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ve trafik polis ekipleri tarafından öğrenci servis araçları denetlendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ve trafik polis ekipleri tarafından öğrenci servis araçları denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine çevre mahallelerden öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları jandarma ve trafik polisleri tarafından denetlendi. Okul çıkışlarında durdurulan servis araçlarının eksikliklerinin olup olmadığı kontrol edildi. 78 servis aracını kontrol eden ekipler, kış aylarında her türlü olumsuzluklara karşı sürücülere dikkat etmeleri, hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, servis araçlarına yönelik denetimlerin sık sık tekrar edeceğini ifade etti.