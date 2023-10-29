Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta çıkan yangında çok sayıda samanlık kül oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kulu’ya bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Selim Ö.’nün kiracı olarak ikamet ettiği evin bahçesinde bulunan samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıkta bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında samanlığın duvarında kısman yıkılma meydana gelirken, çok sayıda saman balyası da yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.