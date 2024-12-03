Konya’nın Kulu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel çocuklar unutulmadı.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kulu Yavuz Selim İlkokulundaki özel çocukları ziyaret etti. Kaymakam Canpolat özel çocuklarla yakından ilgilenerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Canpolat, okul idarecileri ve öğretmenlerle de sohbet ederek başarılar diledi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş da katıldı. Ziyarette, özel eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.